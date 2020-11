Uues teatris minnakse kiiremini, kõrgemale ja kaugemale

Andreas Aadeli uus lavastus «Mängu ilu» defineerib end kui «sportlik mõtisklus mittesportlikest asjadest». Kuid mis on need tõeliselt mittesportlikud asjad? Etenduse järel hakkab paistma, et palju neid polegi. Spordile omane võistluslikkus pesitseb tegelikult nii mõneski elu osas, kust ei oskaks teda esiotsa otsida. Olgu see siis võistlus iseendaga või iseenda eest, kübekese sedamoodi sporti teevad kõik iga päev.