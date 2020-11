Peeter Espak: Bideni edu oli üllatus

Vaadates meie ajakirjanduses nagu ka avalikus arutelus toimunud mõttevahetusi USA presidendivalimiste üle, peab avaldama hämmingut, kuivõrd demokraatide poole kaldu olev materjal ja arvamused on kinnistunud ka Eesti inimeste mõtteis ja arusaamades. Nimelt sisendati meile päevast päeva täielikult kallutatud väärarusaama, et USA arvamusküsitlused näitavad kindlat edu Joe Bidenile.