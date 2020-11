Kai Realo: mis või kes aitaks ametiühingud 21. sajandisse?

Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine ning ühe Eesti suurettevõtte juhina puudutas mind see artikkel sügavalt. Mõistan, et keskkonnas, kus vastandumine ja ühiskonnas lõhe tekitamine on saanud igapäevaseks, peaksin suutma sellest üle olla, aga ikkagi, selline sõnavõtt ei solva mitte ainult Eesti ettevõtjaid ja tööandjaid, vaid põhimõtteliselt ka enamikku Eesti töötajatest. Kui väita, et enamik Eesti tööandjatest suhtub oma töötajatesse nii halvasti, kui Peep Peterson kirjeldab, siis seab see kahtluse alla ka kõigis neis ettevõtetes töötavate inimeste eneseväärikuse: miks nad siis midagi ette ei võta, miks nad lasevad seda endaga sündida?