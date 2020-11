Hiina veljed tõid Kohtla-Järve firmale kohtutee Saksa autohiiuga

Kohtla-Järvel registreeritud Kostar Plus OÜ asutas seitse aastat tagasi Konstantin Kevask, kes oli toona 19-aastane. Ettevõtte käive oli viimase saadaoleva, 2018. aasta majandusaasta aruande järgi pea 800 000 eurot ning peamiselt tegeleb firma replica (järele tehtud – toim) valuvelgede impordi ja edasimüügiga. Autofoorumites on kliente, kelle arvates on kaup aus («kolmandat talve all, ideaalselt sirge ja korrosioonist pole haisugi»), kuid on ka rahulolematuid («otse karbist pinki pannes polnud mitte üksnes kõverad, vaid lausa lopergused»).