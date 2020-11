Ometi üks hea uudis: viirused kardavad külma vett

Tellijale

Egle Eller-Nabi (37), bikiinifitnessi võistleja

Meie peres hakkas Heiki minust varem külma duši all käima ja talisuplusega tegelema. Rääkis kohe: «Oo, megapauer tuleb sisse!» Siis avastasin, et toredad inimesed, kes mind juba niigi inspireerivad, käivad ka külmas vees talvel. Muidugi pidin proovima! Ja mulle kohe meeldis – esimesest korrast!

Egle Eller-Nabi pakatab positiivsusest: «Ma pole iial kohanud inimest, kes on talisuplust proovinud, aga see pole talle meeldinud.» FOTO: Epp Eller

Ma pole iial kohanud inimest, kes on talisuplust proovinud, aga see pole talle meeldinud. Tekitab hea joovastustunde. Haiged me kumbki nagunii kunagi ei ole. Ja kui oled kauem vees, hakkab keha taastama oma algset temperatuuri, see on hästi mõnus tunne. Esiteks tunned uhkust, et oled selle suure asja ära teinud, ja siis saad looduslikud antidepressandid. Selles tekib sõltuvus! Külm vesi aitab lihastel treeningust rutem taastama ja on hea immuunsüsteemile.

Kuna mu rasvaprotsent on madal, hakkas varem kergelt külm. Aga nüüd seda muret ei ole, talun nii külma kui ka kuuma palju paremini. Kes arvab, et ei-ei-ei, ma ei saa suvelgi vette, ma olen külmavares, siis neile ma ütleks: «Kohe vette!» Siis ongi külmakartusega korras.

See on ainult esimene reaktsioon kehal, et jookse kohe välja. Hakkad rahulikult hingama, kohaned ja keha saab hakkama! See on nagu meditatsioon – sa oled hetkes, ei saa mitte millelegi muule mõelda ning meeleolu paraneb, probleemid lahustuvad. Merelainetes on see raskem kui seisvas vees, näiteks kusagil maalilises rabas. Tulemuseks on megatugev energiataseme tõus!

Talis Tobreluts: «Kuus aastat tagasi olin rasvunud kontoritöötaja, kel pidevad valud ja krooniline väsimus. Kaotasin üle 20 kg ja võitsin valuvaba elu ja enesekindluse. Külmetushaigused aga jäid. Taliujumine lahendas ka selle probleemi.» FOTO: @treener.talis

Talis Tobreluts (32), treener

Hakkasin taliujumisega tegelema aasta tagasi ja pole sellest ajast külmetushaigusi põdenud. Varem olin iga kuu umbes nädala haige. Aga minu töö elustiilinõustaja ja personaaltreenerina tähendas kuni koroonapuhanguni peamiselt näost näkku kohtumisi. Nüüd on inimesed küll rohkem harjunud üle võrgu toimetama, aga varem polnud see nii levinud. Haigena polnud võimalik tööd teha ja see tähendas sügisest kevadeni tuhandeid eurosid saamata jäänud tulu. Lisaks viisin sadu eurosid apteeki. Kui summad kokku arvestada, saaksin selle raha eest reisi Hawaiile!

Kuus aastat tagasi olin rasvunud kontoritöötaja, kel pidevad selja-, pea- ja põlvevalud, krooniline väsimus ja ebamugavustunne. Võtsin end kätte. Kaotasin üle 20 kg ja võitsin valuvaba elu, rohkelt energiat ja enesekindluse. Külmetushaigused aga jäid. Otsustasin leida lahenduse – pigem ennetada, kui tulekahjusid kustutada ehk ravida.

Üks tuttav soovitas mul hakata end karastama ja nüüd käin vähemalt kolm korda nädalas meres ujumas. Vahele ka kõikvõimalikes muudes veekogudes – rabades, järvedes, jõgedes. Kuna olen iga kord vees vähemalt kaks minutit, tuleb kuu peale kokku ligi pool tundi külmas vees. Vastu saan tervise ja hea enesetunde, energiat jagub igasse päeva! Päris hea terviseinvesteering, eks ole?!