Enam kui 100 töötajaga edukas IT-firma pakkis ootamatult pillid kotti

Veel 2018. aasta kevadel kirjutasid MyJar IT OÜ juhid Äripäevas rõõmsalt, kuidas neid on kaks korda valitud majanduslehe gasellettevõtete hulka (need on firmad, mis kasvavad väga kiiresti – toim) ja äri õitseb. Sama aasta sügisel kolisid nad vastvalminud Maakri kvartalisse, kus neid ootas stiilne kontoripind läbi kolme korruse ja kus pidi tööd saama kuni 200 töötajat.