Nobe elektriauto – Ameerika kaudu Eestisse tagasi

Nobe projekti eestvedaja Roman Muljar lausub, et nende jaoks oli suur läbimurre asjaolu, et Detroiti autoinseneride ettevõte Munro & Associate võttis nii kohendada auto tehnilist poolt kui ka aitab üles ehitada tulevast tehast. Munro on olnud muu hulgas abiks ka uue Mini kontseptsiooni loomisel.

Elegants ja esteetika

«Nobe arendustiim tegutseb jätkuvalt Eestis ja siia tuleb ka Euroopa tehas,» ütleb Muljar ja lisab, et esimeseks Eestis seeriatoodetavaks Nobe elektrisõidukiks saab just kabriolett. Lilian – see on kabrioleti nimi – rõhutabki ennekõike emotsioone. Muljar lohutab, et kabrioletile käib peale ka pehme katus, ja loodab just sellele, et elegants ja esteetika ning tehnoloogiline täius on aspektid, mis toovad Nobele turuedu.