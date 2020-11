Tallinn on korraliku talve saabumiseks valmis

«Vana ilmaennustajana ma arvan, et isegi lähema nelja aasta jooksul tõsisemat talve ei tule. Kogu aeg läheb järjest soojemaks. Igal aastal, kui siin kokku saame, võib iga kord öelda, et jälle on soojem kui eelmisel aastal. Mina usun, et enne kui jõulud läbi, ei tule siin mingit lund,» pakkus Klandorf.