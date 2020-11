Spordi lühiuudised

Veidi vähem kui kuu aega ­tagasi ametlikult autoralli MM-­kalendrisse lisandunud Monza ralli toimumise kohal on koroonaviiruse tõttu samasugused küsimärgid, mille tõttu jäeti äsja ära Belgia osavõistlus. Eriti täbarad on lood Lombardia ­regioonis, kus rallipark asub. Kui eile ­hommikul teatati Itaalias 30 548 uuest ­juhtumist, siis neist 7758 pärines just Lombar­diast. Piirkonna ­nakatunute ­koguarv on kasvanud juba kuuekohaliseks, olles 5. novembri seisuga 104 733. Seepärast kuulutati kogu ­Lombardia piirkond nii-öelda punaseks ning pandi lukku. Regiooni sisse pääseb ainult vastava loaga, sama lugu on väljarändamisega. Lisaks ­kehtestati piirkonnas kahenädalale öine liiku­mis­­piirang, mis kehtib ­vahemikus kl 22.00–05.00. Suletud on ka kõik poed, baarid ja restoranid. Kui Monza ralli tõesti ära jääb, kroonitakse maailmameistriks Toyota sõitja Elfyn Evans, kes on kuue etapiga kogunud 111 punkti.