Jelena Skulskaja essee: isegi surmava ohu ajal tahab inimene olla ilus

Kuulus teater, tõeline Tallinna pärl, on parasjagu remondi tõttu kolimas, nii et esietendus ei toimunud mitte harjumuspärases pisikeses ja mugavas Laia tänava saalis, vaid Salme kultuurikeskuse suures saalis ja esietenduse publikust tingituna harjumatult pidulikes tingimustes. Selgus ka, et juba on tekkinud, välja kujunenud ja teatri fuajees ennast avalikkuse ette laotanud uus mood: spetsiaalselt disainitud ja imetabased näomaskid. Kõik on hoolikalt läbi mõeldud: erepunane võru peas toetab läbipaistvat peakatet, huulepulga värv ühtib täpselt võru värviga. Kleitki sobib ideaalselt komplekti, milles annavad tooni huulepulk ja peavõru, isegi teatrikotike harmoneerub plastmassist näomaski umbmäärase tooniga. Mõnel võrul silmasin kaunistusi, odavaid ja sätendavaid (küllap ilmuvad peagi väärismetallidest ilustused); naistel on ju ikka tarvis särada, pöörata endale igasugustes tingimustes tähelepanu ning uus ühiskondlik-ajalooline sündmus lausa nõuab uue ja ebatavalise moe teket.