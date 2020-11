Nädala plaat: Lahkumineku tüünelt kleepuv saatemuusika

«Love Goes» on näide sellest, et summa ikkagi sõltub liidetavate järjekorrast. Mingis mõttes meenutab albumi seni suurim hitt «Diamonds» kombinatsiooni David Brenti (Ricky Gervais) kontorist koondamisraha eest tehtud käsitöövideoversiooni palast «If You Don’t Leave Me By Now» ja Stewart Griffini (Family Guy) versiooni sama kaliibri hitist «Everything I Do, I Do It For You».