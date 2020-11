ITERi (International Thermonuc­lear Experimental Reactor, rahvusvaheline termotuuma katsereaktor – toim) projekti on seni saatnud hulk tagasilööke, mistõttu on teravkeeled selle valmimise tähtaja pideva edasilükkumise kallal ka üksjagu ilkuda saanud. Levinud nali on, et fusioon­energia on alati 30 aasta kaugusel. Juuli lõpus teatas ITER siiski, et hiigelmasina kokkupanek on ametlikult alanud. Esimese eksperimendi, ITERi-rahva keeles esimese plasmani loodab katsereaktor nüüd jõuda 2025. aastaks. See tähendab, et juba kümnendi lõpuks võib inimkond saada selguse, kas fusioon­energia on realistlik või ei.