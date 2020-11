Tormivalvur kallistuse kallastel

Kui tavaliselt arvatakse, et poeedi rada on okkaline ja kohad, kuhu ta astub, on tigedad, siis Hirve loomingust ei aimu isegi mitte õnneootust, vaid suisa õnne. Nii oli «Põueodas» hea enne: prantsuse poeedi Vincent Voiture’i (tänapäeva keeles seega Vincent Auto) luuletus. Selle raamatu järgi on Vincent liikunud õnnetusest õnne. Õnnetul 1648. aastal on ta sündinud ja surnud lootusrikkal 1797. aastal, mil vürstiriikide Euroopa astus koalitsiooni. Kaua elas see Auto! See näpukas oli hea oomen ja siinkirjutajal on olnud pidevalt tunne, et Hirve tragism on natuke tagaplaanil ning ta on õnnelik inimene.