Mida ütleb Mamma viimane kallistus meie kohta?

Neile, kes pole Frans de Waalist midagi kuulnud, ­olgu öeldud, et tegu on ­Hollandis sündinud ja praegu USA Emory ülikooli professorina ­tegutseva, maailma ühe kõige ­tuntuma primatoloogiga. Kõigile ­neile, kes peavad William Donald ­Hamiltoni (1936–2000) ­tänapäeva Darwiniks, nagu ta ka ise ­arvas, on Frans de Waal suur pettumus. Hamiltoni ideed tegi kuulsaks tema buldog Richard Dawkins, kelle «Isekas geen» on tõlgitud ka eesti keelde (2014).

Hamiltoni leiutatud ­kaasuva kohasuse (inclusive fitness) mõte on selles, et üks organism käitub oma liigikaaslase ­suhtes hoolivalt ja ohverdavalt ainult siis, kui see on kasulik tema geenide levikule. Nagu kirjutas üks bioloog, on ta valmis oma elu ohverdama kahe venna ja kaheksa nõbu eest, kuna sellest võidaksid tema geenid. Frans de Waal on pühendanud suure osa oma elust isetu käitumise uurimisele, kus pole mängus iseka geeni huvisid. Esmalt näitas ta, et šimpansitel ei tõuse tingimata esikohale füüsiliselt ­kõige tugevam alfaisane, vaid kõige osavam poliitik, kes oskab luua koalitsioone ja on teiste vastu kena.