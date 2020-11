Vikerkaar loeb. Tulevik on tunni aja pärast!

1977. aastal valminud mängufilmis ­«Annie Hall» on stseen, kus peategelane peab oma kaaslasega kinojärjekorras seistes taluma enda taga ootava meediaõppejõu dotseerivat monoloogi Fellini, Bergmani jt staarlavastajate kohta. Viimaks saab Woody Alleni tegelaskujul ­tema jauramisest kõrini, ta tirib ­ülbe õppejõu järjekorrast – ja ­ühtlasi stseenist – välja ning sõimab ta läbi. Kui õppejõud protesteerib, öeldes nipsakalt, et õpetab Columbia ülikoolis ­meediat, tõmbab Allen reklaamplakati tagant välja Marshall McLuhani, kes teatab, et austatud meediaõppejõud pole tema ­teostest absoluutselt aru saanud, ja Allen ohkab kinovaataja pole: «Kas poleks tore, kui ka päriselus juhtuks nii?»