Kallite pruutkleitide kandja laiendas uue äri Lätti ja Leetu

Doris Roždestvenski oli 23, õppis Tallinnas EBSis turundust, mis pani põnevusest silmad põlema, ja siis otsustas, et jääb pensionile.

Just pensionile – nii ta ütlebki.

Temast sai Tokyos ja Osakas edukas kataloogimodell. Kaks kuud Jaapanis venisid kolmele, nii et sügisel hilines ta mitu nädalat kooligi. Pärast keskkooli lõpetamist veetis ta Jaapanis lausa pool aastat jutti. Tänu naerulohkudele, süütule, armsale ja nunnule välimusele oli ta eriti hinnas pruutkleitides poseerijana. Roždestvenski (38) pakub, et neid on ta selga ajanud tuhandeid. «Mis seal salata, raha teenis väga kenasti,» lisab ta.