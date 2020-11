Eesti veterannäitleja sattus Netflixi väärtsarja

Kop-kop! «Kuidas teil läheb?» küsis ukse vahelt vene keelt kõnelev naine, Elina või Leena – kumb, seda Lilleorg enam ei mäleta. Sest sinna on üksteist kuud tagasi. (Mõlema telefoninumber on tal siiani alles.) «Ega teil midagi vaja ole?»

Samas vaagis ta endamisi, mille poolest on tema parem kui kõik väljavalitud, tekstita taustanäitlejad, paarkümmend vanemat meest, igaüks huvitava erilise välimusega, et just talle eraldati omaette olemine. Miks on mulle selline suhtumine osaks saanud, mõtiskles ta.