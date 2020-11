KOHALIK VAADE. Giorgia Meloni mõõdukas paremäärmuslus peegeldab Itaalia tegelikkust

Tema partei Itaalia Vennad (Fratelli d’Italia) jõukama rahva hääli ei püüa – liikumise edu toidavad eelkõige suuremate linnade nii mõneski naabruskonnas juba ammu mõjuvõimsad olnud paremäärmuslased. Kuid iga päevaga kaasatakse paremäärmuslusse ka üha enam ja enam kehvemal järjel inimesi, kellel on saanud kõrini sellest, et vasakparteid pakuvad vaid filosoofiatunde, kuid mitte lahendusi nende probleemidele.