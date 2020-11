Marek Strandberg: tuumamajandusest ja tuumariskidest

Firma Nuscale Oregoni (Ameerika Ühendriigid) keskuses seati üles simulatsioonisüsteem, millega katsetati korraga 12 moodulreaktori juhtimist. Kui selline kaugjuhtimine õigustab end, võib ühest keskusest juhtima hakata ka sadu reaktoreid. Kas selline automatiseerituse määr on aga meeltmööda neile, kes soovivad paigutada oma kapitali Eesti tuumaenergeetikasse? Moodulreaktor Eestis, mille juhtimine toimub näiteks Ühendkuningriigist – kas see on nüüdses küberkurjas maailmas üldse turvaline? FOTO: Nuscale Energy

Tuumaenergeetikaga on lood nagu metsamajandusega: faktoloogiat on palju, väga palju, sedavõrd palju, et inimestel ja huvigruppidel saabki tekkida oma tõde. Võime küsida, milline on siis tegelik pilt. See sõltub väga paljudest asjaoludest. Tegelik pilt tuumaenergeetikas on sõjaliselt tugevatel riikidel ja lihtsalt riikidel erinev. Nagu on ka näiteks Eesti.