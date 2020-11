Tavaline Joe ühendab Ameerikat

Ikka ja jälle kohtab meedias väiteid, et Biden on kuidagi igav või argine, ilma erilise karisma või sisendusjõuta. Aga mis on viga igavusel? Miks ei sobi president, kes on 36 aastat senaatorina teeninud, kellel on Washingtonis kolleegide austus ja keda peetakse üldiselt korralikuks ja toredaks inimeseks?