Jack Ma’l pole kombeks oma suuvärki vaos hoida. Ja võiks ju arvata, et ega Hiina suurima internetikaubamaja Alibaba asutajal ja suurimal aktsionäril pole põhjust ka. Vähe sellest, et endine inglise keele õpetaja on Hiina rikkaim inimene, Forbes valis ta ka maailma võimukamate inimeste seas 21. kohale.