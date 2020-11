Evelyn Kaldoja: elagu keskpärasus!

See tähendab, et nii Leedu Isamaaliidu kui ka USA demokraatide kuklasse jääb tiksuma teadmine, et oponenti valinud inimeste enamus kaldub endiselt teisele poolele ja tuleb otsida lahendusi ka vastaspoolt toetanute muredele, sest muidu kukub münt järgmistel valimistel tagasi sinna, kus see just oli.

Ning et Bidenit ei seosta paljud eriti muu kui sellega, et ta pole Donald Trump. Nagu sõnastas Twitteris üks poolakas: Biden on katoliiklane, kes on elanud 43 aastat sama abikaasaga, tal on olnud sama raske saatus nagu Iiobil (sarnaselt piiblitegelasega on ta kaotanud lähedasi – 1972. aastal liiklusõnnetuses aastase tütre Amy ja abikaasa Neilia, 2015. aastal vähile 46-aastase poja Beau) ja ta on Kremli imperialismi vastane; Trump samas on nii kirikuid kui ka naisi vahetanud kaks korda lahutatud protestant, kellele meeldib Vladimir Putin.