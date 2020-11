Mihkel Mutt: mis tuul müürile teeb

Laiemalt võttes polegi esmatähtis, kas Trump kokkuvõttes võitis või kaotas. Teatud mõttes on ta ikkagi võitja, sest läheb ajalukku kui poliitikategelane, kes on kaks korda kõik ennustused tühjaks pööranud. Äsja lõi ta kaardipaki taas segi – muidugi kui eeldada, et mõistusel veel üldse ongi kaarte pihus, kirjutab kolumnist Mihkel Mutt.