Äkki kolmanda lapsega õnnestub

Eestis on tuhatkonnal lapsel turvalisem elada perekodus, hooldusperes või asenduskodus, kuna nende vanemad ei suuda lapse heaolu kodus tagada. Mõni selline vanem saab aga võsukesi veel juurdegi. Lastekaitsetöötajad eraldavad lapse perest ainult siis, kui üldse miski muu enam ei aita.

Ühel Eesti saarel elab 24-aastane Hanna (nimi muudetud), kes on kuuendat kuud rase ning ootab kolmandat last. Mis on selles ebatavalist?