Spordi lühiuudised

Kaia Kanepi sai eeldused karjääri jätkamiseks

Maailma edetabeli teise saja alguses püsiv tennisist Kaia Kanepi tõestas taas, et teda on vara maha kanda. Tema hooaja lõpu eesmärk on selge: koguda jaanuaris peetavatel Austraalia lahtistel otse põhitabelisse pääsemiseks piisavalt punkte. Selleks tuleb detsembri alguseks olla 104 parema naistennisisti seas, reaalselt peaks piisama ka kehvemast kohast. Pärast kahe ITFi turniiri võitmist peaks olema kindel, et ta saab sellega hakkama. Esmaspäeval avaldatavas värskes WTA-tabelis kerkib Kanepi 101. positsioonile. Enne detsembrit saab edetabelipunkte koguda veel kahel turniiril ning kokkuvõttes võib Kanepi halvemal juhul langeda tabelis vaid mõne üksiku koha võrra.