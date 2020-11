Eesti lühiuudised

Endine Eesti president Toomas Hendrik Ilves kommenteeris rahvusringhäälingu raadiouudistes, et Joe Bideni võit USA presidendivalimistel tooks kasu Eesti inimestele, ent mitte siinsele valitsusele. «Me võime siin väita, et meil on alati head suhted USAga. Ma ei ole väga kindel, et USA-l on väga head suhted selle valitsusega. Kuigi võib-olla kodumaal ei tajuta, kuivõrd vastuvõetamatu on see keelepruuk, mida kasutatakse valitsuse poolt,» ütles ta ja lisas, et kuniks valitsus selliseid väljaütlemisi talub, nii kaua ka nende eest vastutab ja neisse vastavalt ka suhtutakse. PM