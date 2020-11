Hingedekuu on loomaaias pühendatud kakulistele ja jääkarudele

Samuti on loota, et 19. novembril 2007 Moskva loomaaias sündinud ning Saksamaal ja Prantsusmaal elanud isane jääkaru Raspi, kes on määratud emakaru Friida kaaslaseks, soostub lähiajal kasti ronima ja tema praegune kodu Yorkshire Wildlife Park Inglismaal saab ta Tallinna poole teele saata.