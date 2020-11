Anneli Kaasa: kas maailma kultuurid muutuvad järjest sarnasemaks?

Palju on räägitud üleilmastumisest, kultuuride kokkusulandumisest ja ehk isegi ühe ülemaailmse kultuuri väljakujunemise võimalusest. Tihedamad kontaktid eri kultuuride vahel tähendavad kindlasti maailmapildi avardumist. Üksteiselt võetakse üle kombeid ja toidukultuuri elemente, üle maailma vaadatakse samu filme ja kuulatakse sama muusikat. Kas ja kuivõrd aga muudab üleilmastumine sügavamaid arusaamu sellest, mis on õige või vale, mis on elus tähtis ja mille poole püüelda?

Seepärast on huvitav uurida, kas ja millises suunas kultuurid muutuvad ning kas eri riikides valitsevad väärtused lähenevad üksteisele või hoopis kaugenevad. Kultuuri kui väärtuste, tõekspidamiste ja hoiakute mustrit, mis eristab ühte ühiskonda teisest, kirjeldatakse sageli dimensioonide ehk skaalade abil. Seejuures on mingil määral valiku küsimus, kuidas üksikud väärtused dimensioonideks siduda ehk kuhu joonistada olulised teljed väärtusruumis ning kuidas neid nimetada. On täiesti võimalik, et see, kuidas väärtused ja hoiakud dimensioonideks rühmituvad, ajas mõnevõrra muutub. Seepärast võib muutuste selgitamisel mõistlikuks osutuda hoopis konkreetsete väärtuste ja hoiakute uurimine, mida saab hiljem erinevate kultuuridimensioonidega seostada.