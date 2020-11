Eesti liigub koroonakriisi teise laine harjale

Tellijale

«Eriti suur levik on pealinnas ja selle ümbruses. Raskuskese on liikumas üle Eesti laiali. Lokaliseerunud kollete tasemest oleme jõudnud epideemilise leviku faasi,» alustas terviseameti peadirektor Üllar Lanno juturingi. Ta jätkas sama tõsiselt: «Kui tänane haigusjuhtude arv 100 000 elaniku kohta on 105,8, siis tegelikult on see olukord kaks nädalat tagasi. Juurdekasv näitab viiruse laialdast levikut. Vaadates jõulupidude ettevalmistusi ja ees ootavat uut aastat, võime tänaste arvude järgi prognoosida sadu nakatunuid päevas.»

Eilsel pressikonverentsil kandsid kõik ajakirjanikud taas maski – nii nagu kevadel, kui poodidest oli otsas tualettpaber ning levis hirm tundmatu viiruse ees.

Haiglad valmistuvad

Terviseameti meditsiinistaabi juht Arkadi Popov tõdes, et kuigi uute nakatunute arv on viimaste päevade jooksul üsna sarnasel tasemel, on näha selget kasvutrendi. «Mida rohkem nakatub, seda suurem on nakatunud vanemaealiste osakaal populatsioonis. Ja seda rohkem on vaja haiglakohti,» ütles ta.

Tema sõnul kasvab prognooside järgi järgmise pooleteise nädala jooksul haiglaravi vajavate inimeste osakaal. Koroonahaigetele tehakse voodikohti juurde nii Lääne-Tallinna keskhaiglas kui ka Ida-Tallinna keskhaiglas.

Lääne-Tallinna keskhaiglas toimub Covid-19 patsientide ravi nakkuskliiniku hoones. Praegu on haiglas 53 voodikohta. «Nelja­korruselises nakkuskliinikus on pidevalt kasutuses – see tähendab personaliga varustatud – kolm korrust,» ütles Postimehele Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks.

Moks selgitas, et üks korrus on pidevas valmisolekus. «Seal on olemas palatid, voodid ja aparatuur nakkushaigustega patsientide jaoks, juhuks kui haiglaravi vajavate nakkushaigete arv peaks Põhja-Eestis suurenema,» lausus Moks.

Vajadusel saab seda korrust täiendavalt kasutada Covid-19 patsientide tarvis. «Kuid see tähendab, et peame nakkuskliinikusse suunama lisapersonali – ainult palat ja voodikoht ei ravi patsienti,» selgitas Moks.