Alt ütles end olevat kindel, et head isad ei ole ajapikku palju muutunud, sest igale lapsele on turvatunne, mida isa igapäevane olemasolu pakub, kõige tähtsam. Muutunud on meie ühiskond, kus on esile tõusnud teisigi väärtusi kui vaid turvatunde pakkumine. Isa roll on laienenud.