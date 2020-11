Kuidas iganes ka käimasolev aasta inimeste elusid raputas, on vähemalt miski püsinud muutumatuna – see on inimeste kestev võidujooks ajaga. Inimkonnal on kiire, selge see. Kiire on ebavõrdsuse ja diskrimineerimise alistamisega, kiire uute tehnoloogiate välja arendamisega, kiire majandusliku heaolu kasvatamisega.