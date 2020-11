Kergejõustikuliidu iga-aastane ühislaager Käärikul annab sportlastele võimaluse suhelda, areneda, end teistel aladel proovile panna ja elu ehk veidi teise nurga alt vaadata. Samuti koorub välja, millist rolli keegi suures seltskonnas mängib. Postimees veetis kolm päeva sündmuste keskel, et saada selgust, kes on kergejõustikukoondise parim korvpallur, jalgpallur, lauatenniseäss ja pullimees.

Kolmel päeval on kavas nii erialaseid trenne, koolitusi ja töötubasid kui ka lõbusamaid sportlikke ettevõtmisi ja viktoriin. Laager algab toitumisnõustaja Siret Saarsalu loenguga tippsportlaste toitumisest. Tagasihoidlikud eestlased väga küsimusi ei esita, kuulatakse vaikuses, üks pikamaajooksja taastub raskest trennist ja tukastab aeg-ajalt. Silma torkab Marek Niit, kes räägib entusiastlikult kaasa, jagab oma toitumisalaseid teadmisi ja küsib väga palju küsimusi. Muu hulgas tahab ta teada, kas paastumine on okei või kuidas mõjutab kohv inimorganismi. Ilmselt võiks see mees eraldi loengu anda, ükskõik, millisel teemal. Laagri korraldaja, alaliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen ütleb, et mõtleb Niidule ehk järgmine kord mingi ülesande.