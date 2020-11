Spordi lühiuudised

Laupäeval pidid Bigbank Tartu võrkpallimeeskond ja esiliigaklubi Tallinna LotusTimber/Neemeco mängima Aadu Luukase karikavõistluste veerandfinaali teise mängu, et selgitada välja edasipääseja.

Reede õhtul selgus, et Tallinna klubi üks mängija on andnud positiivse koroonaproovi, kogu meeskond pandi isolatsiooni ning mängu ei toimunud.

See oli kahe võidu kõrval tartlaste kolmas kaotus ning Tartu meeskonna peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul mängisid rolli liiga tihedad vead. «Eksimusi kogunes meil liiga palju. Mängu alguses ei saanud me kaitset pidama ja kui teisel poolajal saime kaitse paremaks, siis ei suutnud rünnakuid lõpetada,» selgitas peatreener Kandimaa. «Nii paljude pallikaotustega otsustaval veerandil on väga keeruline tasavägist mängu võita.»