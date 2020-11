Idee sai alguse kaks aastat tagasi, kui Tamkivi sõnul vaadati, et kinnisvarabüroode, online-büroode ja notarite kaudu liigub suuri summasid, mida tuleb seaduse järgi kontrollida, aga inimesed olid ülekoormatud juba elementaarsete nõuete täitmisega. «Tegime platvormi, millega saab analüüsida, kuidas leida üles see nõel heinakuhjast, mis ohtlik on,» rääkis Tamkivi. See oli aga – nii ta tagantjärele tunnistab – olemasolevate tööriistade parandamine. Midagi oli puudu. «Alguses oli see meie hüpotees, et eri asutused ei jaga omavahel infot. Siis selgus, et nii ongi,» lausus Tamkivi.