Eesti animafilmistuudio läheb börsile

Möödunud nädalal alustas Tallinna börs menetlust ASi Imepilt aktsiate kauplemisele võtmiseks alternatiivturul First North. Ettevõtte juht Sten-Aleks Pihlak, keda valdkonnaga kursis olevad inimesed tunnevad Almondi Escona, tõdes, et plaanid on ressursimahukad ja see on ka põhjus, miks raha kaasata tahetakse.