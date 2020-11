Majanduse lühiuudised

Kasvav koroonajuhtumite arv tõi novembri alguses kaasa muutuse Tallinna kinnisvaraturul. Üüritakse väikseid kesklinna lähedal asuvaid kortereid, mis sobivad distantseerumiseks ja kaugtööle keskendumiseks. Eelkõige otsitakse Tallinna kesklinna ligidusse jäävaid ühetoalisi kortereid, nendega tehti novembri alguses viiendiku võrra rohkem üüritehinguid kui kuu aega tagasi. Kõige suurem kinnisvaralt teenitava sissetuleku langus on tabanud omanikke, kes tavaliselt üürivad kinnisvara turistidele. Välismaalaste nõudlus lühiajaliseks väljaüürimiseks mõeldud korterite järele on praegu pea olematu ja see on suurendanud pakkumiste arvu pikaajalise üüri turul. BNS