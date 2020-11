Kaimar Karu: kellele rajame paremat Eestit?

Globaliseerumisest oluliselt mõjutatud rahvusliku identiteedi säilimise küsimus on mitmes riigis viimaste aastate jooksul viinud sisus mõnevõrra erinevate, kuid eesmärgilt sarnaste aruteludeni. Või noh, «arutelu» on ehk liialt helde määratlus, sest enamasti piirdutakse ühisosa otsimise asemel polariseerivatel väärtusteemadel üksteisest üle karjumisega. Ainuõige Hüvelise Viisi kuulutamise käigus jääb 50-50 šansiga lahinguvõidu joovastuses märkamata, et selle nimel on justkui muuseas alustatud sõjaga.