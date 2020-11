Toomas Alatalu: välismoldovlased pööravad riigi näoga läände

Putiniga näost näkku kohtumisi on Dodonil olnud 16 ja nii polegi ime, et Putin alles 22. oktoobril kuulutas nn Valdai klubile: «Me väga loodame, et Moldova rahvas hindab neid jõupingutusi, mida teeb president Dodon loomaks sidemeid Venemaaga.» Eelnevalt oli Putin Ukraina majanduse mahategemise sabas võtnud ette ka Moldova veinid ja väitnud, et neid ei joo Euroopas keegi, ehk siis – ukrainlased, valgevenelased, kirgiisid ja moldovlased – teie kaupade ainuke turg on Venemaa! Nagu öeldakse: kui see polnud sekkumine Moldova valimiskampaaniasse, siis mis see oli?! Lisagem sedagi, et septembri lõpul Dodoniga peetud videokonverentsil palus Putin saata nimekirja põllumajandusettevõtetest, kellele Venemaa läkitab tasuta traktoreid. Moldova valimiste teemal võttis 19. oktoobril sõna isegi Venemaa välisluure juht Sergei Narõškin, hoiatades läänt neisse sekkumast.