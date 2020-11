Ene-Margit Tiit: perekonna mõiste on muutumises

Niihästi «perekond» kui ka «leibkond» on mõlemad rahvastikustatistika põhilisi mõisteid. Samas tuleb statistikutel arvestada ka seda, et ühiskonna arenedes mõisted mõnevõrra muutuvad ja vastavalt tuleb ka definitsioone muuta – seda hoolimata tõsiasjast, et ühiskonna areng on maailma erinevates paikades erinev, kirjutab rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit.