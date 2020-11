Koduigatsus ei lase mõnikord töödki teha

Millal teada saite, et teid on esitatud aasta isa kandidaadiks?

Mida üks mees peab tegema, et sellist tunnustust pälvida?

Oleme oma abikaasaga lapsi kasvatanud nii, et oleme neid väiksest peale võtnud kui täiskasvanud, omasuguseid inimesi, võtnud neid isiksustena, võrdsetena. Oleme alati huvi tundnud, mida lapsed tahavad, mis plaanid neil on. Samas ei ole me neid kunagi kusagile väga jõuliselt suunanud. Meie asi oli luua neile võimalused ise otsustada.

Kuidas teil peres otsustamine käib, kas kellegi sõna jääb peale?

Me arutame kõik koos läbi. Viimasel ajal on olnud palju arutamist seoses maja ehitamise ja remondiga. Ikka arutame, mis järjekorras ja kuidas. Lapsed on juba suured ja annavad sageli hoopiski meile väga head nõu. Nendega on hea asju arutada