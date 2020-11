Kui ma olin väike, oli üks mu esimesi hobisid mõttemäng «​Gomoku». Ma istusin kahel õhtul nädalas põhikooli arvutiklassis ja püüdsin meeleheitlikult oma õpetajale pähe teha ning õppisin vabal ajal avanguid pähe, sest olin veendunud, et kui ma piisavalt pingutan, siis ühel päeval see juhtub. Ei mäleta, et see oleks siiski kunagi teoks saanud – ma lihtsalt loobusin enne. Ometi pean tunnistama, et Netflixi värske seriaal «Lipugambiit» («The Queen’s Gambit») pani mind esimest korda üle aastate soovima, et seda loobumist poleks olnud.