Katrin Idla: telegramm kaugtöö kiituseks

Detektiivid jälgivad ca 9000 inimest ja neist tuhatkond on haiged. Iga haige nakatab täna 1,4 inimest. Terviseamet ütleb ka, et pooltel juhtudel ei teata, kust nakkus saadi. Eesti testimisvõimekus on 2000–3000 inimest päevas. See aga tähendab, et teatud nakatumiste arvust ülespoole on mõõtesüsteem umbes. Meil kaob teadmine haigestunute kohta.