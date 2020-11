Trump ei paista suutvat vaikselt taanduda

Ameerikas kasutatakse laialdaselt kõnekäändu, et miski pole läbi enne, kui paks daam on laulnud. Sageli on seda seostatud valküür Brünnhilde aariaga Wagneri apokalüptilise «Götterdämmerung’i» («Jumalate huku») lõpus, kuid tuntud on ka variatsioon «Jumalateenistus pole lõppenud, kuni koor veel laulab».