Tom Nichols: USA oli kuristiku äärel

Ent olgu valimiste tulemus milline tahes, Ameerika on juba praegu teistsugune riik. Ligemale pooled valijad on näinud Trumpi kogu tema hiilguses: tema lapsikuid tiraade, katastroofilist ja mõrvarlikku poliitikat, põlastust demokraatia vastu kõigis selle vormides – ja otsustanud, et nad soovivad seda veel. Tema valijad ei peida ennast enam Hillary Clintoni korruptsiooni ega soovi näha, mida suudab ära teha poliitiline uustulnuk. Nad ei saa enam teeselda, et ei tea, kuidas Trump valitseb. Nad teavad seda ja on selle hea meelega omaks võtnud.

Paraku oli õigus valijatel, kes ütlesid 2016. aastal, et valivad Trumpi, sest arvavad, et ta on nende moodi. Nüüd on nad ta uuesti välja valinud, veendunud, et ta on nagu nemad: raevukas, ära hellitatud, solvunud, kahju kannatanud, valmis pigem surema kui tunnistama, et on võib-olla eksinud.