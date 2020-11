Eesti lühiuudised

Ühiskonna täielik sulgemine pole pikas plaanis jätkusuutlik, kommenteeris koroonaviirusega nakatumise suurt kasvu viroloog, Covid-19 tõrje teadusnõukoja liige Irja Lutsar (pildil). «Sest niipea, kui ühiskond jälle avaneb, tuleb nakkus tagasi. Efektiivne ja talutav vaktsiin võiks leevendust tuua, aga ka parima stsenaariumi korral pole vaktsiini enne järgmist aastat turule oodata,» lausus Lutsar. Tema sõnul oleks hea, kui meetmed Covid-19 leviku vastu oleksid suunatud sinna, kus neist kõige rohkem kasu on, ja et need meetmed ei teeks rohkem kahju kui kasu. Nädalavahetusel lisandus 433 positiivset koroonaproovi ning suri kaks inimest. Kokku on koroonaviiruse tõttu Eestis surnud 75 inimest. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 129. PM