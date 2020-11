Firma omanik ümbrikupalgast: ma pole mingit raha toonud!

Arvutimängu pealkiri on «Aeon Must Die!» ning see on fighting RPG ehk võitluselementidega rollimäng. Tohutus arvutimängu maailmas on seni suurt tähelepanu pälvinud vaid üks Eesti mäng. Nimelt «Disco Elysium», mis võitis BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) auhinna ning on suurima ja populaarseima arvutimängude ostukoha Steam üks paremini müüv toode. Steamis juba oodatakse mängu «Aeon Must Die!» ja selle vastu on huvi üles näidanud mängumaailma gigandid PlayStation ja Xbox.