Aigro on ettevalmistuse jooksul osalenud mitmes laagris. Viimati Saksamaal, kus veedetud treeninguperiood õnnestus. «Ma julgen öelda, et ettevalmistus uueks hooajaks on kulgenud hästi. Panime treeneritega paika plaani ning see on korrektselt ka täidetud,» selgitas Aigro, sülitas seejärel kolm korda üle õla ja nentis, et õnneks pole teda ka ükski vigastus ega haigus kimbutanud.