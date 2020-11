Pfizeri koroonavaktsiin võib jõuda kasutusse juba aasta lõpuks

Tellijale

Patsientide kaitse saavutati esialgsete tulemuste järgi seitse päeva pärast kahedoosilise vaktsiini teise doosi ja 28 päeva ­pärast esimese doosi manustamist.

Kokku on Pfizeri ja BioNTechi vaktsiinikatsetes osalenud 43 500 inimest, kuid kolmanda etapi uuring keskendus neist 94-le, kes said kaks doosi vaktsiini. Katseid on tehtud seni kuues riigis ning mingeid ohutusega seotud probleeme pole esile kerkinud.

«Minu jaoks on see parim võimalik tulemus,» ütles Financial Timesile BioNTechi kaas­asutaja ja tegevjuht Ugur Sahin. «Riski ja kasu tasakaal on selgelt kasu poole kaldu, see täidab kõik kriteeriumid kiireks edasiliikumiseks.»

Tema sõnul esitatakse vaktsiin võimudele erakorraliseks heakskiitmiseks juba lähinädalatel. Tegu oleks esimese vaktsiiniga, mis kasutab uudset ­mRNA-tehnoloogiat.