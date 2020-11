Majanduse lühiuudised

Euroopa Liit kehtestab USA-le Boeingu riigiabi eest tollid

Euroopa Liit teatas esmaspäeval, et kehtestab USAst importimisele tollid nelja miljardi dollari väärtuses seoses ebaseadusliku riigiabiga lennukitootjale Boeing. «USA kehtestas tollid pärast WTO otsust Airbusi kaasuses,» ütles Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis. «Nüüd on meil ka WTO otsus Boeingu kaasuses, mis lubab meil kehtestada omapoolsed tollid, ja seda me ka teeme.» Lennukitootjatele antud riigiabi puudutav kaubandusvaidlus on kestnud 16 aastat ja läinud käärima jaanuaris ametist lahkuva president Donald Trumpi protektsionistliku kaubanduspoliitika ajal. Osa vaatlejaid arvas, et Euroopa võib vastutollid pärast Joe Bideni valimisvõitu edasi lükata, kuivõrd teda nähakse Euroopa Liidu suhtes sõbralikuma mitmepoolsuse toetajana. AFP/BNS