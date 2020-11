EOK spordidirektor Tokyo olümpiast: teada on vaid see, et mängud tahetakse igal juhul korraldada

Kõik see toimub ühe eesmärgi, Tokyo olümpiamängude nimel. Üsna kiirelt pärast koroonapandeemia algust kevadel otsustas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) koostöös Jaapani valitsusega lükata olümpiamängud aasta võrra edasi. Loodeti, et tulevaks aastaks viirus kaob, kuid see on praegu ägedalt teise lainena peale tulnud ja möllab maailmas endiselt. Ent rohkem ROK ja Jaapan taganeda ei kavatse.